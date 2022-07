Mannheim/Ludwigshafen/Stuttgart (ots) -Mit 4,96 Mio. Hörern pro Tag* konnten die Sender der Audiotainment Südwest hohe Reichweitengewinne bei der heute veröffentlichten Mediaanalyse ma 2022 Audio II gegenüber der Erhebung im Frühjahr ma 2022 Audio I ausweisen. *Quelle: ma 2022 Audio II (Addition der Hörer pro Tag)"Ich möchte mich zunächst bei den Hörer:innen für Ihr Vertrauen und bei unserem Team für dessen Einsatz und Engagement in diesen schwierigen Zeiten bedanken. Ich freue mich sehr, dass wir mit bigFM, RPR1., RADIO REGENBOGEN und REGENBOGEN 2 in der heute veröffentlichten Mediaanalyse so hohe Zuwächse in den Höherzahlen vermelden können. Es zeigt mir auch, dass wir mit unserem Changeprozess auf dem richtigen Weg sind. Wir sind sehr glücklich, dass sich der neue Kurs, den Sendermarken dabei zu helfen Synergien zu finden und auf das zu besinnen, was Ihre Markenkraft ausmacht, sich in den guten Zahlen widerspiegelt", sagt Kai Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Audiotainment Südwest.In der für den Werbemarkt relevanten Größe Hörer pro Durchschnittstunde konnte bigFM seine Reichweite auf 315.000* um 12,9 Prozent steigern. RPR1. konnte seine Hörerzahlen auf 192.000* um 9,7 Prozent steigern, RADIO REGENBOGEN kann Zugewinne auf 207.000* mit 2,0 Prozent vermelden und REGENBOGEN 2 erhöht die Reichweite auf 62.000* um 14,8 Prozent. *(Quelle: ma 2022 Audio II, Hörer pro Durchschnittsstunde Mo-Fr. 6.00 - 18.00 Uhr)Die Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG verantwortet Produktion und strategische Entwicklung der Radioprogramme bigFM, RPR1., RADIO REGENBOGEN und REGENBOGEN 2. Die Audiotainment Südwest erreicht insgesamt 4,96 Millionen Hörer pro Tag (ma 2022 Audio II) und 14,5 Million Audio Session pro Monat (ma 2022 IP Audio II).Pressekontakt:Michael Weiland, PressesprecherMobil: 0172/3822469Mail: presse@atsw.deOriginal-Content von: Audiotainment Suedwest GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163930/5272409