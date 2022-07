Am Dienstag ergab sich ein mehr als wechselhaftes Stimmungsbild bei den Anlegern. Im frühen Handel noch mussten allerorten schwere Verluste verzeichnet werden, bevor gute Vorgaben aus den USA den hiesigen Märkten wieder zu Aufschwung verhalfen. Nach Handelsschluss ging es dann aber jenseits des Atlantiks wieder spürbar in die Tiefe.Sorgen vor einer möglichen Rezession reißen kurz vor den heute anstehenden Inflationsdaten aus den USA nicht ab. Noch dazu macht auch Corona den Anlegern wieder mehr zu schaffen, was derzeit vor allem BYD (CNE100000296) zu ...

