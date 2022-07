AESARA (www.aesara.com) freut sich, die Aufnahme der erfahrenen Managerin für Marktzugang in der Industrie, Sameera Tak, MSc, in das europäische Team für strategische Partnerschaften bekannt zu geben.

Sameera Tak bringt über 16 Jahre Erfahrung in der innovativen Biotech- und Pharmaindustrie mit zu AESARA. Sameera Tak wird für den operativen klinischen Bereich und die Lieferkette sowie für den zentralen Servicebereich von AESARA, die Mehrwert- und Zugangsstrategie und den operativen Bereich, zuständig sein. Sie bringt ein breites Spektrum an Erfahrungen und ein fundiertes Fachwissen in ihre Rolle als Beraterin und Vordenkerin für Kunden aus der Industrie ein.

Sameera, die im Biotech-Zentrum Zug in der Schweiz ansässig ist, wird außerdem die Rolle der Geschäftsführerin oder des operativen Vorstandsmitglieds übernehmen und die neu gegründete Schweizer Niederlassung von AESARA Europe leiten.

Gavin Outteridge, Managing Director von AESARA Europe, sagte: "Wir freuen uns, dass wir Sameera für diese Position gewonnen haben, in der sie ihre Kenntnisse über den strategischen Zugang und ihre Erfahrung in der operativen Umsetzung für den Erfolg unserer Kunden und die ehrgeizige Wachstumsagenda von AESARA nutzen kann. Ich kannte Sameera bereits als Kundin von mir und ihre Werte, die sie seit vielen Jahren vertritt, passen perfekt zu AESARAs Dreiklang aus Vertrauen, Mut und Transformation."

Ruslan Horblyuk, Global Head of AESARA Strategic Partnerships fügte hinzu: "Ich bin begeistert, Sameera bei AESARA willkommen zu heißen und freue mich darauf, mit ihr zusammenzuarbeiten, um unsere europäischen Partner im Bereich der Biowissenschaften von AESARAs "Change Before Change"-Mentalität zu überzeugen."

"Ich freue mich sehr und fühle mich gleichzeitig geehrt, zur Wachstumsphase von AESARA beizutragen. Ich freue mich darauf, für die innovativen Kunden von AESARA im Bereich der Biowissenschaften ein zuverlässiger und innovativer Partner zu werden", sagte Sameera Tak.

Über AESARA

AESARA ist eine Agentur für Marktzugang, die sich zum Ziel gesetzt hat, Entscheidungen im Gesundheitswesen zu beeinflussen, um das Leben der Menschen zu verbessern. Das 2016 gegründete Unternehmen befindet sich im Besitz von Frauen und Minderheiten und verfügt über erfahrene Experten aus der Biopharma-Branche in den USA, Kanada und Europa. Unser vielseitiges Team arbeitet mit Leidenschaft daran, unseren Kunden transformative Marktzugangsstrategien und innovative digitale Kommunikationslösungen bereitzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aesara.com und auf Twitter und LinkedIn.

