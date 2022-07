TinOne Resources das neueste Projekt der Inventa Capital Group! Früh dabei sein.

TinOne Resources: Moderne Explorationstechniken hauchen historischen Ressourcenschätzungen neues Leben ein!

Unternehmensbeschreibung:

Erst seit Anfang diesen Jahres an der kanadischen Börse notiert, doch bereits voll in verheißungsvollen Explorationsarbeiten vertieft. TinOne Resources konzentriert sich auf die Exploration und das Wachstum von aussichtsreichen Zinn- und Goldprojekten in Australien, mit Schwerpunkt auf Tasmanien.

Quelle: TinOne Resources

Fakten, Zahlen, Ziele:

Der Junior-Explorer verfügt über ein Portfolio vielversprechender Projekte, die sich auf historische Bergbaureviere und historische Ressourcenschätzungen stützen, mit dem Plan, aggressiv zu wachsen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im modernen Explorationsansatz, da nun moderne Explorationstechniken auf alte, schlecht erforschte und ehemals produzierende Gebiete in hervorragender Lage angewendet werden. Das Zinnprojekt Great Pyramid ist das Vorzeigeprojekt des Unternehmens und verfügt über vielversprechende historische Daten in einem Gebiet, das noch nicht mit modernen Techniken erkundet wurde. TinOne plant, die historischen Ergebnisse zu bestätigen und die bekannte Mineralisierung zu erweitern. Es erstreckt sich über eine Fläche von etwa vier Quadratkilometern und befindet sich zu 100 Prozent in seinem Besitz. Das Projekt verfügt über eine bestehende Infrastruktur und liegt etwa 135 Kilometer von der Stadt Launceston entfernt. Das Vorhandensein von oberflächennahen historischen Ressourcen birgt hier ein enormes Potenzial. Techniken wie die 3D-IP-Resistivität haben schon jetzt drei wichtige Bohrziele identifiziert, die im Mittelpunkt zukünftiger Explorationen stehen werden. Zusätzlich weisen historische Daten darauf hin, dass die bekannte Lagerstätte in jede Richtung erweitert werden könnte. Die Lagerstätte beginnt an der Oberfläche und erstreckt sich bis in eine Tiefe von 40 Metern, wobei es Hinweise darauf gibt, dass sie in der Tiefe weiterhin offen ist. TinOne wird die IP-Resistivitätsuntersuchungen ausweiten und führt derzeit RC- und Diamantbohrungen durch, um die historischen Ergebnisse zu bestätigen, die Tiefe der historischen Ressourcen zu testen und neu identifizierte Ziele zu bohren.

Das Zinnprojekt Aberfoyle wurde ebenfalls kaum mit modernen Methoden erkundet, ist jedoch ein bedeutender Zinnbezirk, in dem in der Vergangenheit Zinn gefördert wurde.

Quelle: TinOne Resources

Er weist eine historische Produktion von 2,1 Millionen Tonnen mit 0,9 Prozent Zinn und 0,3 Prozent Wolfram auf. Die historische Produktion folgte hochgradigen Adersystemen und wird die zukünftige Exploration leiten. Hier werden auf dem ganzen 96 Quadratkilometer großen Gelände Explorationsprogramme durchgeführt, einschließlich IP-Resistivitätsuntersuchungen, Oberflächenkartierungen, Gesteins- und Bodenproben. Ein starkes Managementteam mit unmittelbar relevanter Erfahrung führt das Unternehmen zum Erfolg. Craig Parry, technischer Berater, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Rohstoffsektor und war direkt an der Entwicklung diverser Bergbauunternehmen beteiligt. Michael Konnert, Direktor und Interims-CEO, verfügt über jahrelange Erfahrung im Abschluss profitabler Geschäfte, in der Verwaltung von Unternehmensfinanzen und in der Entwicklung effektiver Unternehmensstrategien. Er ist auch Gründer und derzeitiger CEO von Vizsla Silver, einer der erfolgreichsten Explorations-Stories der vergangenen Jahre. TinOne Resources ist Mitglied in der Inventa Group bietet, was einen unvergleichlichen Zugang zu Kapital bietet. Das Unternehmen ist mit 5 Mio. CAD ausreichend finanziert, um die geplanten Explorationsarbeiten auf den beiden Flaggschiffprojekten durchzuführen. Die extrem niedrige Marktkapitalisierung von ca. 11 Millionen CAD und die enge Aktienstruktur mit nur 56,2 Millionen ausstehenden Aktien bietet eine attraktive Bewertung zur Peer-Group und ein interessantes Kurspotential bei guten Unternehmensmeldungen. 36% der ausstehenden Aktien sind in den Händen Direktoren, Management und Beratern.

Quelle: TinOne Resources

Zukunftsfazit:

TinOne begann mit dem Erwerb seiner Zinnvorkommen, als der Markt für dieses Metall unspektakulär und günstig war. Jetzt profitiert das Unternehmen von der gestiegenen Nachfrage, die in der Vergangenheit zu einem Anstieg der Zinnpreise um 77 % geführt hat. Die Weitsicht des Unternehmens hat ihm einen First-Mover-Vorteil verschafft, der den Investoren ein enormes Aufwärtspotenzial bietet. Zusätzlich zu seinen Zinnvorkommen verfügt das Unternehmen über ein ausgewogenes Portfolio an Goldvorkommen, die in Zukunft weiter erkundet und erschlossen werden könnten.

Chart:

Quelle: Yahoo Finance.

Der Chart scheint nun zu drehen und sich von seinen Tiefs zu lösen. Das Unternehmen ist gerade mal 7 Monate an der Börse.

TinOne Resources: Ein vielversprechendes und aggressiv wachsendes Projektportfolio in Australien ist bereit zur modernen Exploration!

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

