Eine einzige Bezugsquelle für Farbe und Design rationalisiert den Lackierprozess

PPG (NYSE:PPG) gab heute bekannt, dass es mit Aerobrand, dem britischen Marken- und Designberatungsunternehmen für Fluggesellschaften, zusammenarbeiten wird, um Fluggesellschaften einen einzigartigen Service zu bieten, der die Farbversorgung mit dem Lackierungsdesign kombiniert. Die Partnerschaft wird es Kunden ermöglichen, eng mit Designern zusammenzuarbeiten, um kundenspezifische Lackfarben zu erstellen und direkten Einfluss auf das Design ihrer Lackierung in den Flugzeugbeschichtungs- und Designeinrichtungen von PPG LIVERY LAB? in Burbank, Kalifornien, und Shildon, Großbritannien, zu nehmen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220713005051/de/

PPG has announced that it will partner with U.K. airline brand and design consultancy Aerobrand to provide airline customers with a unique service that combines paint supply with livery design. (Photo: Business Wire)

"Unsere Partnerschaft mit Aerobrand wird sich für unsere Kunden auf vielen Ebenen als unschätzbar erweisen", sagte Sam Millikin, PPG Global Director, Coatings and Sealants, Aerospace. "Diese direkte Zusammenarbeit zwischen unseren Farbformulierern und dem herausragenden Lackierungsdesign-Team von Aerobrand bietet Fluggesellschaften eine kreative Lösung, die die Umsetzung beschleunigt und die Kosten dieser Dienstleistungen im Vergleich zur separaten Beschaffung senkt."

Durch die Partnerschaft können Kunden eine Flugzeugbeschichtungs- und Designeinrichtung von PPG Livery Lab besuchen und mit den technischen Experten von PPG und Aerobrand zusammenarbeiten, um ihr Design unter Verwendung der vielen verfügbaren Farb- und Leistungstechnologien zu erstellen.

"Wir freuen uns sehr, unsere jahrelange Erfahrung im Design von Flugzeuglackierungen mit dem Beschichtungs-Know-how von PPG zu nutzen und im Labor zusammenzuarbeiten", sagte David Hedley Noble, Chief Executive Officer von Aerobrand. "Wenn wir in die Zukunft blicken, gibt es viele aufregende neue Initiativen in der Welt der Luft- und Raumfahrtbeschichtungen, und diese Partnerschaft mit PPG ermöglicht es uns, unseren Kunden fundiertes Wissen über diese Technologien und ihre Anwendung in der Praxis anzubieten."

Weitere Vorteile dieser Zusammenarbeit sind Kostenschätzungen mit integriertem Farbvolumenbedarf, was zu weniger Abfall und Kosteneinsparungen führt.

Bei PPG (NYSE: PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Beschichtungen und Materialien zu entwickeln und zu liefern, auf die unsere Kunden seit beinahe 140 Jahren vertrauen. Mit Engagement und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und suchen in enger Zusammenarbeit den richtigen Weg nach vorn. Wir haben unseren Hauptsitz in Pittsburgh (USA), sind in mehr als 75 Ländern tätig und erzielten im Jahr 2021 einen Nettoumsatz von 16,8 Milliarden USD. Wir beliefern Kunden in Bereichen wie Bauwesen, Konsumgüter, Industrie, Transportwesen und Aftermarkets. Weitere Informationen finden Sie unter www.ppg.com.

KATEGORIE Luft- und Raumfahrt

