Neue Schulung zeigt, wie Arbeitsabläufe mit GIS- und BIM-Funktionen verbessert werden können

In letzter Zeit gibt es eine starke Nachfrage nach Investitionen in Architektur-, Ingenieur- und Bauprojekte (AEC) mit erhöhter Nachhaltigkeit auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Um Fachleuten in diesen Branchen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, bietet der weltweit führende Anbieter von Technologie zur Standortbestimmung Esri gratis einen vierwöchigen Online-Kurs zu integrierten GIS-, CAD- und BIM-Workflows (Building Information Modeling) an.

"Das Verständnis des geografischen Kontexts eines Projekts ermöglicht es Architekten und Planern, das Design basierend auf der Topografie des Standorts und der natürlichen und baulichen Gegebenheiten in der näheren Umgebung zu optimieren", meinte Rafael Lucero, Praxisleiter für AEC und Indoor-GIS bei Esri. "Die Kosten für Konstruktionsänderungen nach der Bestellung von Materialien oder dem Baubeginn sind erheblich."

Praktizierende und angehende Architekten, Landschaftsarchitekten, Bauingenieure, Planer, Baufachleute, GIS-Experten und andere, die an Bau- und Infrastrukturprojekten des privaten oder öffentlichen Sektors arbeiten, werden diesen Kurs am relevantesten finden, doch eingeladen ist jeder, der sich gerne mit Themen der GIS-Technologie beschäftigt.

Transform AEC Projects with GIS and BIM, ein Massive Open Online Course (MOOC), der am 14. September beginnt, bietet eine umfassende Einführung in die neuesten ArcGIS-technologiegestützten Arbeitsabläufe, die helfen, Kosten zu senken, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die Nachhaltigkeit während der gesamten Lebensdauer eines Projekts zu erhöhen. Verfügbar auf Esri Academy (esri.com/training), neue Inhalte werden jeden Mittwoch um 3:00 Uhr früh Pazifik-Zeit (16:00 Uhr MEZ) veröffentlicht. Der Selbstlernkurs bietet außerdem vollen Zugang zu ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Drone2Map-Software, Videopräsentationen von Esri-Experten, Diskussionsforen und praktische Übungen zur Software.

Transform AEC Projects with GIS and BIMsteht Lernenden weltweit offen. Für die Teilnahme ist lediglich ein ArcGIS-Konto erforderlich, das kostenlos und einfach unter folgender Adresse eingerichtet werden kann: accounts.esri.com. Alle Teilnehmer, die den Kurs abschließen, erhalten ein Abschlusszertifikat.

Weitere Einzelheiten zum Kurs und zur Anmeldung finden Sie unter go.esri.com/aec-mooc-2022.

