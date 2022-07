DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 14. Juli

=== 07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q, Stockholm *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni 10:00 DE/Fielmann AG, Online-HV 10:00 DE/Südzucker AG, Online-HV *** 11:00 EU/Kommission, PK zur Sommer-Wirtschaftsprognose, Brüssel 11:00 DE/Bundesverband Windenergie (BWE) und VDMA Power Systems, gemeinsame Online-PK zum Thema "Windenergie an Land - Zubauzahlen erstes Halbjahr 2022 für Deutschland" *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q, New York *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q, New York 14:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zur Verjährung von Schadenersatz-Ansprüchen im VW-Dieselskandal, Karlsruhe *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 235.000 *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 17:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC) beim Global Interdependence Center (GIC), Victor *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Juli ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

