Ferrings neues Leistungspaket zur Familiengründung für alle Mitarbeitenden umfasst finanzielle Unterstützung und einen grosszügigen 26-wöchigen globalen Mindeststandard für bezahlten Elternurlaub für gebärende und nicht gebärende Elternteile

Die verfügbare finanzielle Unterstützung zur Umsetzung des Programmes durch einen beauftragten Dienstleister ist nicht beschränkt und das Paket ist für alle Mitarbeitenden zugänglich, unabhängig von ihrer Funktion, ihrem Standort oder ihrem individuellen Weg zur Familiengründung.

Die mentale Gesundheit der Beschäftigten wird ebenfalls berücksichtigt, unter anderem durch bezahlten Urlaub bei Fehlgeburten und für Termine zur Familienplanung.

Ferring Pharmaceuticals setzt sich für den Aufbau von Familien in jeder Form und Grösse ein. Als Teil dieses Engagements hat Ferring die Einführung eines neuen globalen Familienförderungspakets für seine Mitarbeitenden angekündigt. Das ganzheitliche dreistufige Unterstützungsmodell bietet finanzielle Vorteile für die Familienbildung, einen bahnbrechenden 26-wöchigen globalen Mindeststandard für einen gleichberechtigten bezahlten Elternurlaub für gebärende und nicht gebärende Elternteile unter Berücksichtigung lokaler Gesetzgebungen sowie eine stärkere Sensibilisierung und Unterstützung am Arbeitsplatz.

Das umfassende Paket trägt der Komplexität der Familiengründung Rechnung und zielt darauf ab, verschiedene Optionen der Gründung einer Familie zu ermöglichen, indem es finanzielle Hindernisse beseitigt und Zugang zu einer hochwertigen Betreuung bietet. Im Rahmen der Dienstleistungen der Anbieter des Pakets wird eine unbegrenzte finanzielle Unterstützung gewährt.

Das Unterstützungspaket von Ferring bietet gleiche Chancen, Eltern zu werden, unabhängig vom Bedarf an medizinischen Leistungen, den persönlichen Umständen oder der Familienstruktur. Die erforderliche finanzielle Unterstützung für den Zugang zu Fertilitätsbehandlungen, Adoption, Einfrieren von Eizellen, Beratung und damit verbundene Dienstleistungen wird bereitgestellt, jeweils unter Einhaltung der lokalen Gesetze. Um sicherzustellen, dass sich die Mitarbeitenden während des Prozesses der Familiengründung unterstützt fühlen, wird ausserdem bezahlter Urlaub für Fertilitätsbehandlungen und Adoptionsverfahren angeboten.

Aufbauend auf dem langjährigen Fertilitäts-Unterstützungsprogramm, das den Mitarbeitenden in den USA über den Anbieter Progyny angeboten wird, hat Ferring nun Carrot Fertility beauftragt, die Mitarbeitenden im Rest der Welt zu unterstützen.

Unfruchtbarkeit ist ein bedeutendes klinisches Problem, von dem schätzungsweise 1 von 6 heterosexuellen Paaren weltweit betroffen ist.1,2 Untersuchungen haben ergeben, dass die negativen Auswirkungen der Unfruchtbarkeit tiefgreifend sind und eine deutliche Kluft besteht zwischen der Zahl der Menschen, die aufgrund von Unfruchtbarkeit Probleme mit der psychischen Gesundheit haben, und der Zahl derer, die Hilfe bei psychischen Problemen suchen.3 Neben der praktischen Unterstützung, die das neue Paket bietet, wird auch das emotionale Wohlbefinden der Mitarbeitenden gefördert, indem beispielsweise vier Wochen bezahlter Urlaub bei Fehlgeburten gewährt wird und allen Mitarbeitenden von Anbeginn ihrer Fertilitätsbemühungen Beratungsdienste zur Verfügung stehen.

"Wir bei Ferring setzen uns für das Recht jeder Person ein, eine Familie zu gründen, unabhängig davon, wer sie ist, wo sie lebt und wen sie liebt. Das neue Paket zur Unterstützung der Familiengründung gewährleistet einen globalen Standard für die Unterstützung, unabhängig von der Rolle des Standorts oder den familiären Umständen. Es werden keine Annahmen über das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, den Beziehungsstatus oder über die elterliche Rolle oder Verantwortung in der frühen Phase der Kinderbetreuung gemacht", sagt Christelle Beneteau, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Human Resources bei Ferring Pharmaceuticals.

Christelle ergänzt: "Da wir uns bemühen, mit gutem Beispiel voranzugehen, wenn es darum geht, ein fertilitäts- und familienfreundlicher Arbeitgeber zu werden, bin ich sehr stolz auf dieses weltweit führende, umfassende und integrative Paket. Alle unsere Mitarbeitenden tragen gemeinsam dazu bei, unsere Mission voranzubringen, Familiengründungen zu unterstützen und Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen. Wir wollen alles tun, um sie auf ihrem Weg der Familiengründung zu unterstützen, Hindernisse zu beseitigen und ihnen ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich in dieser wichtigen Zeit auf ihre Familien konzentrieren können."

Als weltweit führendes Gesundheitsunternehmen in den Bereichen Reproduktionsmedizin und Müttergesundheit will Ferring sein Engagement ProjectFamilyCommitment vorantreiben, indem es eine fertilitäts- und familienfreundliche Erfahrung am Arbeitsplatz schafft, das Bewusstsein für die Erfahrungen bei der Familiengründung schärft und Unterstützung, Respekt und Verständnis an allen seinen Standorten fördert. Durch Schulungen, Sensibilisierungsveranstaltungen und einen offenen Dialog stellt Ferring sicher, dass das neue Unterstützungspaket für die Familienbildung über finanzielle Unterstützung oder Urlaubsregelungen hinausgeht und einen weltweit führenden familien- und fertilitätsfreundlichen Arbeitsort schafft.

Hinweis: Die Verfügbarkeit der finanziellen Unterstützung und der Zugang zu bestimmten Leistungen hängen von der lokalen Gesetzgebung ab.

