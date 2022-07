Die Preise für viele wichtige Agrarprodukten wie Weizen oder Mais verharren auf hohen Niveaus. Dementsprechend bleibt auch die Nachfrage nach Düngemitteln wie etwa Kali robust. Da gleichzeitig mit Uralkali und Belaruskali zwei weltgrößten Kaliproduzenten beim Export stark eingeschränkt sind, sind auch die Kalipreise weiterhin historisch teuer. So verharren diese beispielsweise in den USA auf dem zweithöchsten Stand der Geschichte. In den vergangenen Wochen kam es zu kleineren Korrekturen, eine nachhaltige ...

