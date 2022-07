Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen schwachen Handelstag hinter sich. Der DAX startete bereits deutlich im Minus. Am Nachmittag erhöhte sich der Druck nach enttäuschenden US-Inflationsdaten. Immerhin machte der DAX bis Handelsende einen Teil seiner Verluste wett. Marktidee: Henkel Die Aktie von Henkel hatte im April 2021 ein Drei-Jahres-Hoch markiert. Im Anschluss ging es für das Papier nach unten. Seit einigen Monaten bewegt sich der Kurs in einer engen Trading-Range seitwärts. Das kurzfristige technische Bild ist aktuell neutral. Anleger sollten auf der Ober- und der Unterseite jeweils eine bestimmte Marke ins Auge fassen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf