Das Instrument 55D AU000000POD6 PODIUM MINERALS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2022 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2022

The instrument 55D AU000000POD6 PODIUM MINERALS EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.07.2022 and ex capital adjustment on 15.07.2022



Das Instrument YRS0 CA6034652041 MINEWORX TECHS LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2022 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2022

The instrument YRS0 CA6034652041 MINEWORX TECHS LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.07.2022 and ex capital adjustment on 15.07.2022



Das Instrument GS7A US37733W1053 GSK PLC SP. ADR/2 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2022

The instrument GS7A US37733W1053 GSK PLC SP. ADR/2 EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.07.2022

