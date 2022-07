Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat gestern deutlich abgegeben. Vor allem die schwachen US-Inflationsdaten sorgten auf dem Parkett für Unruhe. In den USA schloss die Wall Street dagegen nur leicht im Minus. Die Börsen in Asien beendeten den Tag sogar mit Gewinnen. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Euro, Twitter, JD.com, Deutsche Telekom, Hugo Boss und Bayer. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf