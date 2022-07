Weinfelden (ots) -Zur Förderung von nachhaltigeren Anbaumethoden im Reisanbau ist Lidl Mitglied bei der Sustainable Rice Platform (SRP). Neu führt Lidl Schweiz einen Reis im Sortiment, der nach dem Nachhaltigkeitsstandard der Sustainable Rice Platform (SRP) angebaut wurde.Im Oktober 2020 ist Lidl als erster Discounter weltweit der Sustainable Rice Platform (SRP) als Mitglied beigetreten. Die Stakeholder-Allianz SRP hat in Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessenvertretern einen Nachhaltigkeitsstandard für Reis definiert. Ziel ist es, das Einkommen der Kleinbauern zu erhöhen und den Wasserverbrauch sowie die CO2-Emissionen durch effizientere Anbau- und Erntemethoden zu reduzieren und die wachsende weltweite Nachfrage nach Reis durch die Versorgung des globalen Reismarkts mit nachhaltig produziertem Reis sicherzustellen.Als erstes Produkt mit dem grün-weissen SRP-Verified Label im Schweizer Markt bietet Lidl Schweiz seit Sommer 2022 den Basmati Reis der Eigenmarke "Golden Sun" an. Damit unterstützt der Detailhändler Kundinnen und Kunden bei einer bewussten Kaufentscheidung für nachhaltige angebauten Reis und fördert bessere Arbeits- und Umweltbedingungen in den Ursprungsländern.Weitere Informationen sind auf https://gesagt-getan.lidl.ch/de/detail/mehr-nachhaltigkeit-im-reisanbauPressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chwww.lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100892517