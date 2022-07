DJ HPS Home Power Solutions gewinnt mit picea Nachhaltigkeitspreis der DGNB

2022-07-14

HPS Home Power Solutions gewinnt mit picea Nachhaltigkeitspreis der DGNB . Gewinner der Sustainability Challenge 2022 im Bereich Innovation. . Auszeichnung für Innovationen, die einen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Kreislaufwirtschaft leisten. . Anerkennung für die Vorreiterrolle von HPS.

Berlin, 14. Juli 2022 - HPS Home Power Solutions (HPS), der weltweit führende Anbieter von Ganzjahres-Stromspeichern auf Basis von grünem Wasserstoff für Gebäude, hat bei der diesjährigen Sustainability Challenge der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) in der Kategorie "Innovation" gewonnen. Bei dem Wettbewerb werden die besten Innovationen der Bau- und Immobilienwirtschaft gekürt. Dabei sind der Beitrag zum Klimaschutz oder zur Kreislaufwirtschaft wesentliche Kriterien für die Jury. Beim diesjährigen DGNB Tag der Nachhaltigkeit und der Feier zum 15-jährigen Bestehen der DGNB am 08. Juli 2022 wurde HPS vor Ort in Stuttgart als Sieger ausgezeichnet. "Wir freuen uns, dass wir mit unserem Ganzjahres-Stromspeicher picea und dessen Innovationskraft überzeugen konnten. Die Auszeichnung ist für uns eine große Ehre. Wir verstehen sie insbesondere als eine Würdigung für unser fantastisches Team, das diesen heutigen Erfolg erst ermöglicht hat. In langjähriger Arbeit haben wir picea entwickelt und erstmals einen Ganzjahres-Stromspeicher für Gebäude auf Basis von grünem Wasserstoff auf den Markt gebracht. Unser Unternehmenszweck basiert maßgeblich auf dem Nachhaltigkeitsgedanken und dem positiven Einfluss, den wir mit unserem Produkt auf unsere Umwelt haben können. Eine Auszeichnung durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, die zum Zweck hat, eben diese Werte weiterzuentwickeln und im Markt zu etablieren, freut und motiviert uns daher im Besonderen," sagt Zeyad Abul-Ella, Gründer und Vorstandsvorsitzender von HPS. Als Non-Profit-Organisation setzt sich die DGNB für eine zukunftsfähige Umwelt ein. Ziel ist die Transformation des Bau- und Immobilienmarktes hin zu einem angemessen Qualitätsverständnis als Grundlage für ein verantwortungsvolles, nachhaltiges Handeln. Der Anspruch der DGNB Sustainability Challenge ist es, einzigartigen Innovationen eine Plattform zu bieten und die besten von ihnen zu ehren. Nachdem eine elfköpfige Jury in einer ersten digitalen Auswahlrunde aus mehr als 100 Bewerbungen die besten Teilnehmer jeder Kategorie für das Finale ausgewählt hat, hatten diese die Möglichkeit, ihre Projekte vor Ort beim DGNB Tag der Nachhaltigkeit zu präsentieren. Anschließend wurden die Gewinner jeder Kategorie von der Jury gewählt und ausgezeichnet. "Die Entscheidung ist uns als Jury enorm schwergefallen", sagt Dr. Christine Lemaitre, Geschäftsführender Vorstand der DGNB und Teil des Auswahlgremiums. "Sämtliche Finalisten haben sich hervorragend präsentiert, weshalb ich alle nur beglückwünschen kann. Sie sind der beste Beleg dafür, dass es in unserer Branche kluge, weit vorausdenkende Menschen gibt, die Nachhaltigkeit mit Innovation zusammenführen können." Über picea picea ist der weltweit erste Ganzjahres-Stromspeicher auf Wasserstoff-Basis für Ein- und Zweifamilienhäuser. Die an sonnenreichen Tagen erzielten Überschüsse einer Photovoltaik-Anlage werden als grüner Wasserstoff gespeichert und in der dunklen Jahreszeit in Form von Strom und Wärme wieder zur Verfügung gestellt. So erreicht picea ganzjährig eine CO [2]-freie Strom-Vollversorgung und verringert zudem die Heizkosten. Pro Jahr vermeidet ein picea-System bis zu drei Tonnen CO[2] und bindet so eine CO[2]-Menge, wie 130 Fichten. picea hat mehrere renommierte Preise gewonnen, zuletzt den Handelsblatt Energy Award 2020, den Smarter E Award 2021 und die Sustainability Challenge 2022 der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Über HPS Home Power Solutions AG HPS ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von integrierten Energiespeichersystemen auf Basis von grünem Wasserstoff für Eigenheime, Mehrfamilienhäuser sowie Gewerbeimmobilien. Mit dem hochinnovativen Ganzjahres-Stromspeicher picea adressiert HPS Schlüsselbereiche der Energiewende. Nutzer können CO[2]-frei Energie erzeugen, speichern und Gebäude ganzjährig mit Strom und Wärme versorgen. Das Berliner Unternehmen wurde 2014 von Zeyad Abul-Ella und Dr. Henrik Colell gegründet. Es steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Stromversorgung. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.homepowersolutions.de. Anfragen an die HPS Home Power Solutions AG Nils Boenigk (Public Affairs & Public Relations) Tel.: +49 30 235914-704 E-Mail: nbo@homepowersolutions.de

