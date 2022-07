Rückblick: Für den DAX ging es am gestrigen Mittwoch erneut abwärts. Nachdem der deutsche Leitindex bereits mit einem 104-Punkte-Gap an der 12'800er-Marke in den Handel gestartet war (Vortagsschluss 12'905), schoben sich die Notierungen über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...