Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Canada hat ihren Leitzins unerwartet um 100 Basispunkte auf 2,50% angehoben, während die Märkte eine Erhöhung um 75 Basispunkte erwartet hatten, so die Experten von XTB.Der Rat sei nach wie vor der Ansicht, dass die Zinssätze weiter steigen müssten, und das Tempo der Zinserhöhungen werde sich an der laufenden Bewertung der Wirtschaft und der Inflation durch die Bank orientieren. ...

