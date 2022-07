Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein wenig bewegter Start ab. Der DAX -1,16% wird zum Handelsstart rund 0,1 Prozent höher bei 12.763 Punkte erwartet. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 -0,10% wird knapp im Minus erwartet. Etwas Unterstützung für den deutschen Leitindex kam indes aus Asien, wo die wichtigsten Börsen zuletzt mehrheitlich zulegten. Am Mittwoch hatte der DAX sichtbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...