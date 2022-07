NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12000 Pence belassen. Analyst James Gordon widmete sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einer Umfrage unter US-Neurologen eingehender der Krankheit Myasthenia Gravis (MG). Die Ärzte erwarteten demnach, dass Astrazeneca die wachsende Klasse sogenannter C5-Blocker für die MG-Therapien weiterhin dominieren werde - mit einem Anteil von 80 Prozent im Jahr 2027. Die Mittel waren durch die Alexion-Übernahme zum Pharmakonzern gekommen. Bei der Autoimmunerkrankung MG ist die Signalübertragung zwischen Nerv und Muskel gestört./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 19:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2022 / 00:15 / BST



ISIN: GB0009895292

