E-Commerce- und Cloudgigant Amazon entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Fred Hutchinson Cancer Research Center Krebsimpfstoffe und hat vor kurzem eine von der FDA zugelassene klinische Studie gestartet. Gelingt Amazon hier der Durchbruch, stehen für das Unternehmen Einnahmen in Höhe von vielen Milliarden in Aussicht.Für die Phase 1 der Testphase will Amazon 20 Teilnehmer rekrutieren. Das geht aus Informationen aus der Datenbank clinicaltrials.gov hervor. Ziel des Konzerns und dem Fred Hutchinson ...

