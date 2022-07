Medical Daily: Die Revolution im Pharma-Sektor!

Quelle: Medical Daily

Professor Barenholz teilte mit, dass der nächste Schritt für sein Team darin besteht, dieses bahnbrechende Produkt in Serie zu produzieren, um es für weitere klinische Studien und Kommerzialisierung geeignet zu machen. In der pharmazeutischen Industrie liegen die Chancen, ein Medikament auf den Markt zu bringen, bei nur 6 %, also fragten wir, ob wir damit rechnen sollten, dass das Medikament bald der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Barenholz antwortete:

Die preisgekrönten Wissenschaftler des Unternehmens dokumentierten jetzt das vollkommene Ausbleiben von Epilepsie-Krampfanfällen, noch dazu bei einer medikamentenresistenten Form, seitdem der Patient mit LPD-Injektionen behandelt wurde. - Über zehn Wochen sind nach der letzten Injektion schon vergangen!

