Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in den USA ist weiter gestiegen, so die Analysten der Helaba.Im Juni habe sie bei 9,1% den vorläufig höchsten Stand seit über 40 Jahren erreicht. Immerhin sei die Kernteuerungsrate trotz der Überraschung leicht zurückgegangen und auch bei den heute anstehenden Produzentenpreisen sei ein kleiner Rückgang der Gesamtrate möglich. Von Entspannung könne allerdings noch nicht gesprochen werden. Das Niveau der Teuerung sei weiterhin sehr hoch und aufgrund der zum Teil noch gestörten Produktionstätigkeit in China, der Lieferkettenprobleme und des Ukrainekrieges dürfte es nicht so schnell zu deutlichen Rückgängen kommen. Darauf habe zuletzt FOMC-Mitglied Barkin verwiesen. Zwar sei ein Rückgang der Inflationsrate zu erwarten, allerdings "nicht sofort, nicht plötzlich und nicht vorhersehbar". ...

