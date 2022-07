Realty Income (WKN: 899744) ist eine wirklich spannende Dividendenaktie. Wir können uns natürlich darüber streiten, ob die Dividendenrendite von 4,3 % noch attraktiv ist. Aber im Zweifel gilt, dass das nur eine Momentaufnahme ist. Schließlich sollte die Dividende je Aktie in Zukunft weiter wachsen. Aber wie stark? Das ist eine gute Frage. Blicken wir in die Vergangenheit. Zehn Jahre von heute entfernt zahlte das Management jedenfalls noch bedeutend weniger an die Investoren aus. Realty Income hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...