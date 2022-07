Eigentlich bin ich kein großer Fan der BMW-Aktie (WKN: 519000). Meiner Meinung nach hat man es in München verschlafen, nach dem extrem innovativen i3 den Elektro-Weg weiter konsequent zu beschreiten. Nun läuft der Autohersteller der Konkurrenz hinterher. Bei einem anderen Zukunftsthema, der Software, scheint BMW allerdings deutlich besser aufgestellt zu sein als so mancher Mitbewerber. Nun gehen die Münchner beim Thema Software einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Zukunft, der Gewinnpotenziale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...