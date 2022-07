Die Aktie des chinesischen Solarmodule- und Solarzellen-Produzenten JinkoSolar (68,80 Euro; US47759T1007) hat einen Lauf. Um mehr als 45% schraubte sich der Kurs in den vergangenen drei Monaten in die Höhe. Seit Jahresbeginn steht damit bereits ein Plus von rund 80% zu Buche. Gründe für die Rallye gibt es mehrere. Einer davon: der generelle Trend zu Erneuerbaren Energien.Im Kampf gegen den Klimawandel verpflichten sich immer mehr Länder zu Netto-Null-Zielen (vgl. PEM v. 21.4.). Der Ukraine-Krieg tut sein Übriges (Stichwort: Versorgungssicherheit). Bloomberg geht daher davon aus, dass die weltweite Solarnachfrage 2022 um 30% zulegen wird. Gut am Markt kam zudem an, dass China, um der schwächelnden ...

