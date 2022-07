Lufthansa-Chef hatte jüngst kommuniziert, dass das Flughafen-Chaos nicht kurzfristig behoben werden könne (DER AKTIONÄR berichtete). Wegen der aktuellen Abfertigungsprobleme streicht die Lufthansa nun weitere Flüge. Betroffen seien Verbindungen in vierstelliger Anzahl an den Drehkreuzen Frankfurt und München bis Ende August.Es handelt sich bereits um dritte Welle von Flugabsagen der Kranich-Airline in diesem Sommer. Zunächst hatte der MDAX-Konzern gut 3.000 Flüge für die Monate Juli und August abgesagt ...

