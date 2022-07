Hannover (www.anleihencheck.de) - Die an der Biskaya und somit am Atlantik gelegene Region Nouvelle-Aquitaine, zu Deutsch Neu-Aquitanien, brachte unter dem nicht sonderlich geläufigen Ticker NOUAQU EUR 100 Mio. in einer 20-jährigen Nachhaltigkeitsanleihe 30 Basispunkte über OAT, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA von der NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...