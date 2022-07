Der belgische Materialtechnologie- und Recyclingkonzern Umicore plant seine erste Fabrik in Nordamerika zur Serienproduktion von Kathoden- und Vorläufermaterialien für E-Auto-Akkus. Diese soll in der Gemeinde Loyalist in der kanadischen Provinz Ontario entstehen. Umicore strebt an, 2023 mit dem Bau und Ende 2025 mit dem Betrieb zu beginnen. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll eine jährliche Produktionskapazität ...

