Lange wurde gemunkelt und gemutmaßt, nun ging am Ende alles ganz schnell. Am gestrigen Mittwoch wurde nach langem Bieterkampf der Verkauf der lukrativen Funkturmsparte der Telekom beschlossen. Durchsetzen konnte sich ein Finanzinvestor aus den USA, welcher dafür die stattliche Summe von 17,5 Milliarden Euro in die Hand nimmt.Dafür wandern 51 Prozent der Anteile in den Besitz des neuen Eigentümers. Der Rest verbleibt bei der Deutschen Telekom (DE0005557508), welche nun künftig selbst Kunde bei ihren Funkmasten ist. Das klingt erstmal nach einer riskanten ...

