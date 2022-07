Die Aktie von Hugo Boss weist gegenüber ihrem Index, dem MDAX, in diesem Jahr eine deutliche Besserentwicklung auf. Ein näherer Blick auf die charttechnische Muster- und Indikatorenlage zeigt, dass der Titel einiges Kurspotenzial aufgebaut hat. Zwar ist noch offen, was der Auslöser eines neuen Aufwärtsimpulses sein wird. Jedoch deutet einiges darauf hin, dass dieser in den kommenden Wochen ausgelöst wird. Die Aktie bleibt weiter aussichtsreich.Die Aktie des deutschen Bekleidungsunternehmens Hugo Boss (DE000A1PHFF7) haben seit Jahresbeginn eine volatile ...

