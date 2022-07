Mainz (ots) -Lidl gehört weltweit zu den größten Discountmärkten. Der Erfolg des Billiglebensmittelhändlers beruht auch auf zahlreichen cleveren Marketingtricks. Wie die funktionieren, zeigt die ZDFzeit-Dokumentation "Lidl: Die Insider - Verkaufstricks beim Discounter-Riesen" am Dienstag, 19. Juli 2022, 20.15 Uhr. In der ZDFmediathek ist der Film von Marvin Mohr ab dem Sendetag zu finden.Vier Insider von Lidl zeigen Tricks des Konzerns mit denen Kunden gesteuert werden. Wer die kennt, kann bei jedem Einkauf bares Geld sparen. In den Fokus rückt zum Beispiel der Lidl-Einkaufswagen: Form, Größe und vertikale Griffe des Wagens sind kein Zufall. Dahinter steckt eine ausgeklügelte psychologische Idee, die verführt, mehr zu kaufen.Brötchen werden bei Lidl nicht nach Bedarf, sondern zu vorgegebenen Zeiten gebacken. Denn der Duft nach frischem Brot inspiriert und macht hungrig - und schon kauft man mehr. Selbst die Brottüten sind nicht zufällig unter den Regalen angeordnet und es gibt mehr große als kleine.Wer zum Discounter geht, um kurz Basics zu kaufen, wird es in der Regel nicht schnell schaffen. Denn Obst, Gemüse, Brot, Milchprodukte sind so im Markt platziert, dass Lidl sicherstellt, dass man durch den gesamten Laden laufen muss, um diese Dinge zu bekommen.Mehr Recycling, Tierwohl und ganz viel Bio - in der Werbung stellt sich Lidl besonders nachhaltig dar. Die Insider klären auf, wie Lidl wirklich handelt. Sie haben jahrelang bei Lidl gearbeitet, waren im Marketing, Einkauf oder im mittleren Management beschäftigt. Um sie zu schützen, treten sie maskiert vor die Kameras."Die Insider" ist eine investigative Reihe im Verbraucher-Bereich, die die gewonnenen Erkenntnisse sofort anwendet: Produkte werden im Labor getestet, Vorwürfe landen bei Verbraucherschützern und Tricks werden erst überprüft und dann enttarnt.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/lidl-die-insider-verkaufstricks-beim-discounter-riesen/"Insider"-Folge in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/kre8/Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5272962