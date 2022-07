Der führende Anbieter von global gemanagten Netzwerklösungen ernennt neue Vertriebsleitung, um die Expansion des Unternehmens zu beschleunigen und den Marktanteil in den EMEA- und APAC-Märkten durch die Eröffnung neuer Niederlassungen in Deutschland und den Philippinen zu stärken.

Expereo, der führende Anbieter von Lösungen für gemanagtes Internet, Cloud-Zugangsoptimierung, SASE und SD-WAN-Lösungen freut sich, die Ernennung von Daniel Beevers als Managing Director EMEA und Eric Wong als Regional Director Asia Pacific bekanntzugeben. Das Unternehmen beschleunigt damit sein Wachstum und skaliert seine Führung zur Unterstützung seiner globalen Kundenbasis.

Beevers und Wong werden das Unternehmensgeschäft leiten und ausbauen und dabei eine hervorragende Kundenerfahrung innerhalb ihrer jeweiligen Regionen gewährleisten. Beide Führungskräfte sind wichtige Einstellungen für Expereo, angesichts der globalen Expansion und fortwährenden Entwicklung des Unternehmens. Beide verfügen über umfangreiche Branchenerfahrung, außergewöhnliche Leistungen im Bereich Unternehmenskundenerfahrung und über tiefgreifende internationale Kenntnisse, die sie im Rahmen ihrer Arbeit für multinationale Organisationen erworben haben.

Gemeinsam mit Ben Elms, Chief Revenue Officer, der Anfang des Jahres ernannt wurde, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen, werden sie den Wandel im Vertrieb und in der Markteinführung in allen Kanälen leiten und die Expansion und Einführung der Dienstleistungen von Expereo in aller Welt vorantreiben.

"Der Asien-Pazifik-Raum ist ein wichtiger Wachstumsbereich für Expereo und Eric wird entscheidend dazu beitragen, unsere Ziele in der Region zu erreichen. Wir freuen uns, Eric als wichtiges Mitglied unseres Teams willkommen zu heißen; er wird unsere Kunden bei ihrem digitalen Wandel in APAC unterstützen," kommentiert Irwin Fouwels, Chief Executive Office von Expereo. "Mit Dan an Bord können wir uns nun auch auf unsere Kern-EMEA-Märkte konzentrieren und weiterhin Lösungen bereitstellen, die einen reibungslosen Übergang für Unternehmen sicherstellen, die ihre Netzwerkfähigkeiten ausbauen und ihre globale Produktivität stärken möchten. Diese neuen Mitglieder unseres Führungsteams, die über umfassende Erfahrung verfügen, werden uns helfen, unsere globale Präsenz auszubauen und (was noch wichtiger ist) uns in eine bessere Lage versetzen, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen."

Dan Beevers stößt mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Telekommunikationsbranche zum Führungsteam von Expereo. Beevers wird seine Erfahrung in Führungspositionen in Europa, Asien und Australien nutzen und wird sich stark auf die Entwicklung von Weltklasse-Vertriebsteams und um die Förderung der Unternehmensverkäufe in den EMEA-Märkten konzentrieren.

"Ich freue mich, in dieser Zeit des Wandels zu Expereo zu stoßen und zu helfen, auf einer bereits soliden Grundlage weiter aufzubauen," so Dan Beevers, Managing Director, EMEA. "Expereo ist in einer perfekten Position, um Kunden zu helfen, ihr Geschäft digital grundlegend zu verändern und auf dem modernen, digitalen Markt zu konkurrieren."

Eric Wong wird sich auch auf seine 20 Jahre Branchenerfahrung bei vielen der weltweit größten multinationalen Unternehmen berufen, um den Kunden von Expereo im Asien-Pazifik-Raum innovative und kundenorientierte Lösungen anzubieten.

"Ich freue mich sehr, zur Expereo-Familie zu stoßen und die nächste Phase des Wachstums zu leiten. Die Megatrends im Bereich Digitalisierung in der gesamten Region bieten eine Vielzahl an Gelegenheiten, wie Expereo vom Zeitalter der Konnektivität profitieren kann," so Eric Wong,Regional Director Asia Pacific.

Expereo setzt sein globales Wachstum und seine Entwicklung durch Investition in regionale Märkte fort. Die Eröffnung von Niederlassungen in den Philippinen in diesem Monat und in Deutschland im August bringt das Unternehmen näher zu seinen Kunden und bietet weiterhin regionale Kenntnisse, hervorragende lokale Erfahrung in aller Welt, vereinfachte globale Netzwerke und erfreut Kunden gleichzeitig mit nahtlosen Konnektivitätsdiensten von einem einzelnen, bewährten Anbieter.

Über Expereo

Expereo ist ein führender globaler Anbieter von gemanagten Netzwerklösungen, einschließlich Global Internet, SD-WAN/SASE und Enhanced Internet. Mit einer umfassenden globalen Reichweite ist Expereo der bewährte Partner von 30 der Fortune 500-Unternehmen. Es betreibt Unternehmens- und Regierungsseiten in mehr als 190 Länder, hilft Kunden, ihre Produktivität zu verbessern und befähigt ihre Netzwerke und Cloud Services mit Agilität, Flexibilität und verleiht dem Internet Wert mit optimaler Netzwerkleistung.

Expereo wurde im Februar 2021 von Vitruvian Partners akquiriert. Die internationale Wachstumskapital- und Buyout-Gesellschaft erwarb eine Mehrheitsbeteiligung von der führenden europäischen Beteiligungsgesellschaft Apax Partners sas.

