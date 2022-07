Nach dem Auszahlungsstopp im letzten Monat meldet der Krypto-Verleiher Celsius Network nun Insolvenz an. Der Bitcoin reagiert erstaunlich gelassen: Die Pleite ist nach den jüngsten Verlusten offenbar schon eingepreist.

Der Krypto-Verleiher Celsius Network hat in New York Insolvenz angemeldet. Dies teilte das Unternehmen am Mittwochabend (Eastern Time) in einer Pressemitteilung mit.

"Die heutige Einreichung folgt auf die schwierige, aber notwendige Entscheidung von Celsius im vergangenen Monat, Abhebungen und Überweisungen auf der Plattform zu stoppen" heißt es. Der Auszahlungsstopp hatte für schwere Verwerfungen am Krypto-Markt gesorgt.

Celsius ermöglichte das Leihen und Verleihen von Kryptowährungen. Dabei warb das Unternehmen mit hohen Renditen, wenn Kunden über die Plattform ihre Digitalwährungen verliehen. Doch im Zuge des jüngsten Krypto-Crashs geriet das Unternehmen in eine akute Liquiditätskrise, die nun in der Insolvenz mündete. Celsius zählte zu den größten Krypto-Verleihern der Branche.

Der Marktwert der weltweit mehr als 20.000 Kryptowährungen ist seit dem Hoch im November 2021 von rund drei Billionen US-Dollar auf weniger als 900 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Der Bitcoin ist im selben Zeitraum von rund 69.000 US-Dollar auf zeitweise rund 17.700 US-Dollar eingebrochen.

Am Krypto-Markt hatte es zuletzt eine ganze Reihe von spektakulären Insolvenzen gegeben: So hatte der Celsius-Konkurrent Voyager Digital vergangene Woche seine Zahlungsunfähigkeit bekanntgegeben. Davor war der Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital liquidiert worden.

Am Donnerstagmittag steht der Bitcoin ganz leicht im Plus. Eine Einheit der nach Marktwert größten Kryptowährung der Welt kostet derzeit laut CoinMarketCap 19.811 US-Dollar (Stand: 14.07.2022, 12:09 Uhr).

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion