Die Sorgen vor einer Rezession und neuen Lockdowns in China belasten die Ölpreise der Sorten WTI und Brent. Von ihren Höchstständen im März und Juni sind die Preise deutlich zurückgekommen. Alleine am Dienstag sackten die Ölpreise bis zu acht Prozent ab. Am heutigen Vormittag fiel der Ölpreis für die Nordseesorte Brent unter die Marke von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...