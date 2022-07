Allianz-Aktionäre benötigen derzeit starke Nerven. Denn ihr Investment fällt heute um knapp 3% in den Keller auf ein neues 12-Monats-Tief und hat in den vergangenen sechs Monaten rund 23% an Wert verloren (Drei-Monats-Performance: -20%). Allianz-Aktie im Fokus In der Zehn-Jahres-Betrachtung weist die Aktie von Allianz einen Kursaufschlag von durchschnittlich +8,3% p.a. aus....

Den vollständigen Artikel lesen ...