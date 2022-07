Seit der russischen Invasion ist Uniper in den Medien. Doch dem Gasversorgungsunternehmen droht schon lange mehr als schlechte Berichterstattung. Was sind die aktuellen Entwicklungen? Und wie geht es mit der Aktie weiter? Von Johann Werther. 10 Milliarden Euro Verlust Unipers Geschäftsmodell war es in den letzten Jahren preiswert Gas (primär aus Russland) zu importieren und am deutschen Markt weiterzuverkaufen. Doch das Ausbleiben der russischen ...

