Der Börsentag München bietet Wissen aus erster Hand in zahlreichen Vorträgen, Expertinnen und Experten zum Gespräch an den Ständen der Aussteller und Austausch unter den Besuchern. Mehr Finanzwissen an einem Ort geht nicht! Wir erwarten Sie am Samstag, den 16. Juli, ab 9:30 Uhr. Der Eintritt ist frei, bitte buchen Sie ein kostenfreies Ticket: Zur Besucher-Anmeldung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...