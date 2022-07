clearvise Pacific Renewables - zwei börsennotierte Unternehmen, die - vorerst in Form eines MoU - sich gemeinsam neu sortieren wollen. clearvise würde mit einem Sprung ihr Wind- und Solarportfolio um 55% auf dann 469 MW erhöhen. Soll das Ziel von 1GW bis 2025 wohl ohne nachfolgende Kapitalerhöhungen sichern. Und Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371) würde zukünftig "nur" noch Beteiligungen managen und Investitionen über erneuerbare Energien hinaus "in andere skalierbare grüne Technologien zu tätigen". Und zu den Beteiligungen soll am Ende ein Anteil von 40% an der clearvise AG (ISIN: ...

