DJ CapTrader: Der Online-Broker CapTrader wird erneut von BÖRSE ONLINE mit die "Beste Brokerage App" ausgezeichnet

DGAP-Media / 2022-07-14 / 13:32

CapTrader hat die beste App

Düsseldorf, 14. Juli 2022 - Im Auftrag von BÖRSE ONLINE hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) 18 Apps von deutschen Banken und Brokern unter die Lupe genommen. Anhand von über 200 Einzelkriterien wurden die Apps auf ihr Können und ihre Leistungsfähigkeit untersucht. Das Ergebnis, die App des Düsseldorfer Online-Brokers CapTrader belegt, wie bereits im Vorjahr, den ersten Platz und wird im Juni mit der Note "Beste Brokerage App" ausgezeichnet. Zur Begründung schreibt BÖRSE ONLINE: "CapTrader überzeugte im Test sowohl beim Leistungsangebot als auch im Kundenservice." Zudem verweist das Börsenmagazin in einem redaktionellen Beitrag über die Auszeichnung darauf, dass Anlegerinnen und Anleger über die CapTrader-App mit überdurchschnittlich vielen verschiedenen Produkten wie etwa Aktien, Optionen, Futures, Anleihen, ETFs, Fonds oder Rohstoffen handeln können.

"Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis", sagt Christian Korte, Head of Marketing & PR bei CapTrader. "Zum wiederholten Mal werden wir von BÖRSE ONLINE für unsere App mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Das unterstreicht unsere langjährigen Bemühungen, unseren Kundinnen und Kunden ein selbstständiges, fundiertes und flexibles Handeln an den Märkten zu erlauben. Unsere App trägt wesentlich dazu bei."

Beim Leistungsangebot, das mit 50 Prozent in der Gesamtbewertung berücksichtigt wurde, untersuchte das DKI, welche Funktionen die Apps bieten, darunter Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten, Angebot von Demokonten, Finanzanalyse und Informationen zu aktuellen Finanzthemen. In all diesen Punkten kann die CapTrader-App überzeugen und belegt Platz eins unter den geprüften Broker-Apps. Ebenfalls Platz eins belegt die App beim Kundenservice. Hierfür wurden unter anderem Testanrufe und Testmails versendet, mit denen geprüft wurde, wie schnell und kompetent auf die Anfragen reagiert wird. "Bester Service" bei CapTrader urteilt BÖRSE ONLINE nach der Prüfung durch das DKI. "Wir sind immer für unsere Kundinnen und Kunden da. Wenn Sie eine Frage haben, rufen Sie uns an. Oder wählen Sie den Rückrufservice. Hierfür können Sie jederzeit online unkompliziert einen Termin buchen", stellt Mauro Heller, Head of Sales bei CapTrader, das Serviceangebot von CapTrader vor.

Die Bewertung der Apps durch das DKI und die Auszeichnung durch BÖRSE ONLINE erfolgt nun zum zweiten Mal. Bereits im Vorjahr hatte CapTrader die Prüfer überzeugt. Auch 2021 lautete das Gesamturteil für die CapTrader-App von BÖRSE ONLINE: "sehr gut +".

Gerne steht das Team von CapTrader interessierten Journalisten und Journalisten für weitere Fragen und eine Erklärung der Aktivitäten zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.

Über CapTrader

CapTrader ist ein Online-Broker mit Hauptsitz in Düsseldorf. Mit einem Depot bei CapTrader können Kunden per direktem Börsenzugang rund um die Uhr an über 150 Börsen mehr als 1,2 Millionen Wertpapiere handeln. Das weitreichende Portfolio umfasst Aktien, Optionen, ETFs, Futures, Fonds, Währungen, Optionsscheine, Zertifikate und weitere Wertpapierarten. Neben den geringen Ordergebühren und verschiedenen, kostenlosen Tradingsoftwares zeichnet sich der Online-Broker aus Düsseldorf durch einen mehrfach ausgezeichneten Kundensupport aus, der via Telefon, Live-Chat und E-Mail börsentäglich erreichbar ist. CapTrader komplettiert sein Angebot durch Schulungen und Webinare.

Pressekontakt

Christian Korte

Telefon: +49 (0) 211 740786 - 19

E-Mail: Christian.Korte@captrader.com

Internet: www.captrader.com

CapTrader GmbH

Elberfelder Str. 2

D-40213 Düsseldorf

CapTrader GmbH

Geschäftsführer: Andreas Weiß, Christian Weiß, Michael Heyder

Handelsregister: HRB 86537 Amtsgericht Düsseldorf Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: CapTrader Schlagwort(e): Dienstleistungen

2022-07-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1398261 2022-07-14

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1398261&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2022 07:32 ET (11:32 GMT)