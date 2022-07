Mainz (ots) -Woche 29/22Di., 19.7.Bitte Programmänderung beachten:21.00 frontal-Dokumentation (VPS 20.59/HD/UT)Die Straße des Todes - Kriegsverbrechen in der UkraineFilm von Arndt Ginzel(vom 6.7.2022)Deutschland 2022("ZDFzeit: Kriminelle Clans" verschiebt sich auf Mi., 27.7.2022, 23.45 Uhr.)Mi., 20.7.Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:20.15 sportstudio live (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT)UEFA Frauen-EM 2022aus Mainz mit Sven Voss21.00 sportstudio live (FUB/HD/AD/Dd 5.1/UT)UEFA Frauen-EM 2022England - Spanien/DänemarkViertelfinaleÜbertragung aus Brighton & Hove/EnglandIn der Halbzeitpause:gegen 21.45 heute journal (VPS 22.45/HD/UT)WetterModeration: Bettina SchaustenVerlängerung und Elfmeterschießen möglich23.10 auslandsjournal (VPS 23.15)23.55 Undercover in Belarus (VPS 0.00)0.40 heute journal update (VPS 0.45)0.55 Utopia (VPS 1.00)1.40 ZDFzeit (VPS 1.45)Lidl: Die Insider2.25 frontal-Dokumentation (HD/UT)Die Straße des Todes - Kriegsverbrechen in der UkraineFilm von Arndt Ginzel(vom Vortag)Deutschland 20223.10 auslandsjournal (VPS 3.15)(von 23.10 Uhr)zu Mi., 20.7.3.55 Undercover in Belarus (VPS 4.00)(von 23.55 Uhr)4.40 plan b: Da geht was, Deutschland! (VPS 4.45)5.10- hallo deutschland (VPS 5.15)5.30("Marie Brand und die falschen Freunde", "Der Alte" sowiedie Wiederholung "ZDFzeit: Kriminelle Clans" entfallen.)Do., 21.7.Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:20.15 Die BergretterLetzter Wille21.45 Die Bergretter (VPS 21.44)Einfach hier bleiben(Text und weitere Angaben s. Do., 28.7.2022, 20.15 Uhr.)23.15 heute journal (VPS 22.45)23.45 Die Chefin (VPS 23.15)0.45 heute journal update (VPS 0.15)1.00 Blutige Anfänger (VPS 0.30)1.45 sportstudio live (VPS 2.00)5.00- hallo deutschland5.30("Ein Fall für zwei" und die Wiederholung "Notruf Hafenkante" entfallen.)Woche 30/22Mi., 27.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:23.45 ZDFzeit (VPS 23.44)Kriminelle Clans(Text u. weitere Angaben s. 19.7.2022, 21.00 Uhr.)Bitte streichen: Dokumentation\u2003Do., 28.7.Bitte Programmänderung um 20.15 Uhr beachten:20.15 Mich hat keiner gefragt (VPS 20.14/HD/AD/UT)KomödieAnna Meike DrosteDaisy Elena UhligClara Vita TepelAlbert Oliver StokowskiRobert Stephan LucaVangelis Tamer TrasogluEvelyn Victoria TrauttmansdorffFriedhelm Heio von StettenHeiner Manuel FenebergLeo Jan MessutatConny Johanna von Gutzeitund andereSchnitt: Melanie SchützeMusik: Stefan Maria SchneiderKamera: Eugen GritschnederBuch: Stefani Straka, Gabriele M. WaltherRegie: Nico Sommer(Erstsendung 12.8.2021)Deutschland 2021("Die Bergretter: Einfach hier bleiben" wird auf Do., 21.7.2022,21.45 Uhr vorgezogen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5273231