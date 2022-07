Der Bitcoin pendelt am Donnerstag mit moderaten Kursbewegungen um die Marke von 20.000 Dollar. Weder die höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten am Vortag, noch Meldungen über die Insolvenz des DeFi-Projekts Celsius scheinen die Investoren nachhaltig zu beeindrucken. Doch die Sicherheit ist trügerisch. Auf den Anstieg der US-Verbraucherpreise auf 9,1 Prozent hat der Bitcoin am Vortag zwar mit einem kurzfristigen Dip um knapp 1.000 Dollar reagiert und dabei kurzzeitig die Marke von 19.000 ...

