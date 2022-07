Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Celanese, ein US-Chemieunternehmen mit Fokus auf Spezialwerkstoffe, nimmt über eine fünfjährige US-Dollar Anleihe (ISIN US15089QAM69/ WKN A3K7HD) zwei Milliarden US-Dollar frisches Kapital auf, so die Börse Stuttgart.Die halbjährlichen Zinszahlungen würden 6,165% p.a. betragen, die erste Zinszahlung erfolge am 15.01.2023. Gehandelt werden könne diese Anleihe in Einheiten von mindestens 1.000 Nominale, zu beachten sei dabei der Mindestbetrag von 2.000 Nominale. Fitch vergebe ein Rating von BBB- für Celanese. (Bonds Weekly Ausgabe vom 14.07.2022) (14.07.2022/alc/n/a) ...

