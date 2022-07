Der rasante Preisanstieg bei Lebensmitteln hat die Politik mit einer Attacke gegen Biokraftstoffe auf den Plan gerufen. Bei fortschrittlichen Biokraftstoffen wie Biomethan greift Verbio aber nur auf ungenutzte landwirtschaftliche Reststoffe zurück. Hauck & Aufhäuser haben daher das Kursziel von 85 € bestätigt. Es deutet sich an, dass keine Belastungen von regulatorischer Seite mehr drohen; eine Änderung der Biokraftstoffverordnung könnte vom Tisch sein. Damit dürfte die Aktie wieder ins Rampenlicht rücken. In den USA fährt man die Produktion von Biomethan hoch und will ab Mitte des Jahrzehnts bedeutsame Mengen an Bio-LNG nach Europa liefern.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 28.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ BASF mit guten Zahlen++ DT. TELEKOM probt charttechn. Ausbruch++ Verlässlicher Wachstumswert: HELLENIC TELECOM++ Fuß in die Tür bei BERKSHIRE HATHAWAYBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info