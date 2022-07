18,4 Mrd. € Marktwert stehen für rd. 50 % der VW-Stämme als größte Position in der Bilanz. Im Zuge der Ausgliederung von PORSCHE AG aus dem VW-Konzern plant die PORSCHE-Familie den Tausch von 25 % an dieser Gesellschaft gegen Hergabe von 25 % der VW-Stämme, um das eigene Portfolio besser zu diversifizieren. Daraus errechnet sich eine Bewertungsreserve nach üblicher WP-Rechnung von 3,5 bis 4,5 Mrd. € auf den aktuellen Börsenwert. Nicht berührt sind davon alle anderen Beteiligungen plus die aus VOLKSWAGEN-Dividenden stammende permanente Kassenhaltung in den Größenordnungen von 2,8 bis 3,6 Mrd. € (Schätzung). Ein klarer Kauf!Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 28! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 28 u.a.:++ Ein Gaskrieg kostet 20 % Kursrisiko++ Autoaktien gibt es mit 50 % Rabatt++ Was tun mit DT. BANK und COMMERZBANK?++ Die Wall Street wartet auf die Kapitulation++ NETFLIX und PAYPAL - halbierte Kurse als Chance?++ DELTA AIR LINES bereit zum ComebackIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info