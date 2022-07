Das ETH-Spin-off Sleepiz hat sein Gerät Sleepiz One+ zur kontaktlosen Messung von Atmung und Herzfrequenz bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA registriert.Zürich - Das ETH-Spin-off Sleepiz hat sein Gerät Sleepiz One+ zur kontaktlosen Messung von Atmung und Herzfrequenz bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA registriert. Nach der erfolgreichen Markteinführung in Europa und Indien ebnet die FDA-Zulassung nun den Weg für das Startup, seine innovative Lösung für die telemedizinische Untersuchung von Patienten und klinische Studien in den...

