EcoVadis, der führende Anbieter der weltweit zuverlässigsten Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, meldete heute die Übernahme von ecotrek, einem Unternehmen für nachhaltiges Data Mining. Die automatisierte Erfassung, Überprüfung und Analyse von Nachhaltigkeitsdaten des Unternehmens ergänzt das Lösungsportfolio von EcoVadis durch Erweiterung der technischen Möglichkeiten, Verbesserung des Kundenerlebnisses und Steigerung der Sichtbarkeit durch solide Informationen über Handelspartner und beschleunigt damit die weltweite Expansion.

Da bereits mehr als 5 Millionen Unternehmensprofile in der Datenbank vorhanden sind, ermöglichen die Funktionen für Sustainability Data Mining (SDM) von ecotrek eine automatische Erfassung und Einbindung von Nachhaltigkeitsdaten in Geschäftsprozesse. Dadurch erhält EcoVadis einen beispiellosen Zugang zu firmenspezifischen Einblicken, um ökologische, soziale und ethische Risiken und Chancen nachzuvollziehen, sodass Unternehmen eine noch schnellere und solidere Risikotransparenz über die gesamte Lieferkette hinweg erhalten.

"Durch die Übernahme von ecotrek wird unsere Position als optimale Wahl für Unternehmen, die eine noch bessere Nachhaltigkeitswirkung in ihren Wertschöpfungsketten erzielen wollen, noch weiter gestärkt. Wir begrüßen das Unternehmer-Team, die Technologie und Expertise von ecotrek in unserem Unternehmen und unserer Kultur", so Pierre-François Thaler, Co-CEO von EcoVadis. "Mit Blick auf die Erhöhung unserer Investitionen in Technologie und Nachhaltigkeitsintelligenz, die wir unserem globalen Kundenstamm gerne zur Verfügung stellen möchten, ist dies ein bedeutender Schritt nach vorn."

Das SDM von ecotrek erweitert die technischen Möglichkeiten von EcoVadis um die automatisierte Erfassung, Prüfung, Analyse und Klassifizierung von Nachhaltigkeitsinformationen über Firmen. Dies ermöglicht es EcoVadis, noch intelligentere und schnellere Vorhersagdaten zur Optimierung von Strategien für das Nachhaltigkeitsrisikomanagement bereitzustellen. Überdies kann EcoVadis damit die Qualität und das Verfahren in den Ratings verbessern und gleichzeitig die Prozesseffizienz zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit Partnern in der Wertschöpfungskette erhöhen. Die kombinierte Produktsuite wird ein vollumfängliches Angebot von der Klassifizierung und Überwachung des Risikos bis hin zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung von Lieferanten bieten.

"Wir haben unsere Technologie angesichts des grundsätzlichen und steigenden Bedarfs des Marktes, Nachhaltigkeitseinblicke zu vereinfachen und zu beschleunigen, entwickelt und validiert. EcoVadis ist der ideale Partner mit Blick auf unsere Mission, Unternehmen bei der Umsetzung einer nachhaltigen Beschaffung auf globaler Ebene zu unterstützen", sagte Rena Kleine, Co-CEO von ecotrek. "Durch den Zusammenschluss mit EcoVadis werden unsere Kunden enorme Vorteile aus dem Produktwachstum und der Skalierbarkeit ziehen und die Nachhaltigkeit schnell in ihre Beschaffungsprozesse einbinden können, um eine maximale Wirkung zu erzielen."

Angesichts zunehmender Vorschriften wie dem deutschen Lieferkettengesetz und der geplanten europäischen Richtlinie über die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette ermöglichen die Komplettangebote den Kunden insgesamt einen enormen Vorsprung vor ihren Mitbewerbern nicht nur in Bezug auf die Überwachung und Verbesserung ihrer Lieferkette hinsichtlich der Konformität mit diesem Gesetz, sondern auch das erfolgreiche Agieren in dem neuen verantwortungsvollen Geschäftsumfeld.

Die vier Mitbegründer von ecotrek haben ihre Erfahrungen in den Bereichen Software, Ingenieurwesen und angewandte Wissenschaft zusammengebracht, als das Unternehmen im Jahr 2020 gegründet wurde. Sie und ihr gesamtes Team werden zu EcoVadis kommen und sich in das Team von EcoVadis in Deutschland integrieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an EcoVadis.

Über EcoVadis

EcoVadis ist ein zweckorientiertes Unternehmen mit der Mission, weltweit vertrauenswürdige Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen bereitzustellen. Unternehmen jeder Größe vertrauen auf das Expertenwissen und die evidenzbasierten Bewertungen von EcoVadis, um die Nachhaltigkeitsleistung ihrer Geschäfts- und Handelspartner zu überwachen und zu verbessern. Die umsetzbaren Scorecards, Benchmarks, Carbon-Action-Tools und Erkenntnisse von EcoVadis helfen bei der Verbesserung ökologischer, sozialer und ethischer Praktiken in 200 Branchenkategorien und 175 Ländern. Branchenführer wie Amazon, Johnson Johnson, L'Oréal, Unilever, LVMH, Salesforce, Bridgestone, BASF und JPMorgan gehören zu den 95.000 Unternehmen, die mit EcoVadis zusammenarbeiten, um die Resilienz, das nachhaltige Wachstum und die positiven Auswirkungen weltweit zu fördern. Erfahren Sie mehr auf ecovadis.com, Twitter oder LinkedIn.

Über ecotrek

ecotrek ist ein Start-up für nachhaltiges Data Mining mit Fokus auf der automatisierten Lieferantenüberwachung in der gesamten Lieferkette basierend auf öffentlich verfügbaren Datenpunkten. Durch die Erfassung und Auswertung von Daten anhand des maschinellen Lernens ermöglicht die SDM-Technologie von ecotrek innerhalb weniger Stunden sofortige Dateneinblicke für Tausende von Lieferanten und dies führt zu verwertbaren Erkenntnissen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette insgesamt. Weitere Informationen finden Sie unter ecotrek.tech oder LinkedIn.

