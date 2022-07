Hamburg (ots) -Auch im Urlaub schnelles Internet - das versprechen mobile Router den Reisenden. COMPUTER BILD hat sechs Geräte getestet.Auf dem Camping-Platz einen Smartphone-Hotspot erstellen und gemeinsam einen Tarif fürs mobile Internet nutzen: Klingt gut, scheitert aber oft an der Praxis - etwa, wenn der Hotspot-Ersteller mit seinem Handy wandern geht. Besser sind campingtaugliche Router mit SIM-Karte.Alle Testkandidaten funken mindestens per LTE. Bei den Geräten von Huawei, Alcatel und ZTE sind bis zu 150 Megabit pro Sekunde (Mbps) möglich. Die Speedbox 2 schaufelt Daten mit maximal 300 Mbps aus dem Netz. Richtig schnell sind die Netgear-Router: Während der Nighthawk M1 per LTE bis zu 1000 Mbps erreicht, hat der M5 sogar den neuesten Mobilfunkstandard 5G mit theoretisch bis zu 4000 Mbps drauf. Im WLAN-Betrieb nutzen unter den Testgeräten nur die Nighthawks von Netgear sowie die Telekom Speedbox 2 das schnelle Wifi 5 (WLAN-ac).Mit schnellem WLAN, 5G-Mobilfunk und praller Ausstattung gewinnt der Netgear Nighthawk M5 den Vergleichstest. Das Gerät ist aber teuer; wer auf 5G und Touchscreen verzichten kann, greift zum Nighthawk M1. Sparfüchse sind beim Preis-Leistungs-Sieger Speedbox 2 an der richtigen Adresse.Den vollständigen Test lesen Sie in der aktuellen COMPUTER BILD-Ausgabe 15/2022, die ab dem 15. Juli 2022 im Handel verfügbar ist.Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei.COMPUTER BILD ist für über 20 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 20 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeE-Mail: andrea.starke@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5273386