Das erste milde alkoholische Hafergetränk der Welt, Hang Oat Vanilla, das das Unternehmen im Frühjahr auf den Markt gebracht hat, gewann Silber bei der renommierten IWSC (International Wine and Spirit Competition) in der Kategorie RTD.

Hang Oat Vanilla ist das erste milde alkoholische Getränk von Arctic Blue Beverages in der wachsenden RTD-Kategorie (RTD für Ready To Drink; trinkfertig). "Unserem Ansatz treu bleibend, wollten wir für diese Kategorie ein Produkt entwickeln, das es so noch nicht gegeben hat. Ein RTD-Getränk auf Haferbasis schien für uns die richtige Herausforderung zu sein", sagt Valtteri Eroma, CEO von Arctic Blue Beverages. "Der Preis im internationalen Wettbewerb ist der Beweis dafür, dass wir mit unserer Produktentwicklung erfolgreich waren", fügt Eroma hinzu.

Die Jury des IWSC-Wettbewerbs bewertete das Produkt wie folgt: "Cremiger Hafermilchkaffee, gewürzt mit einem Hauch von Zimt, der eine süße, milchige Textur mit schönem Gleichgewicht und Hafermehlcharakter und leicht fruchtiger Länge ergibt."

Laut Eroma ist der Markt für RTD-Getränke weltweit enorm gewachsen, und gleichzeitig verdrängen haferbasierte Alternativen die traditionellen Milchprodukte aus den Regalen. "Das Wachstum in beiden Kategorien ist beeindruckend. Mit Hang Oat Vanilla sind wir unter den Ersten, die an diesem wachsenden Segment teilhaben", sagt er.

Das Produkt wird in Finnland hergestellt und in einem Karton aus Tetra Pak verpackt. Es wird in Finnland in den Prisma-Läden der S-Groups verkauft. Für die Zukunft plant das Unternehmen, sein Angebot an RTD-Produkten durch die Einführung neuer Geschmacksrichtungen zu erweitern und die Produkte im Ausland zu verkaufen.

Wettbewerb: IWSC

Auszeichnung: Alternative Drinks Silver 2022

Verkostungskategorie: Destillierte Spirituosen mit niedrigem Alkoholgehalt oder ohne Alkohol -> RTD-Getränke und vorgemischte Cocktails.

Anmerkungen der Jury zur Verkostung: Cremiger Hafermilchkaffee, gewürzt mit einem Hauch von Zimt, der eine süße, milchige Textur mit schönem Gleichgewicht und Hafermehlcharakter und leicht fruchtiger Länge ergibt.

Punktzahl: 90

Über uns

Arctic Blue Beverages ist ein nordischer Getränkehersteller, dessen bekannteste Produkte der mehrfach preisgekrönte Arctic Blue Gin, Arctic Blue Gin Navy Strength und der weltweit erste milchfreie Haferlikör auf Ginbasis, Arctic Blue Oat, sind. Das Unternehmen investiert stark in den internationalen Export, und seine Produkte werden in Finnland, Schweden, Japan, Australien und mehr als einem Dutzend anderer Länder verkauft.

