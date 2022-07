Boomi wurde mit dem Gold Globee Award für sein Produktportfolio ausgezeichnet und erhielt eine 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide. Partner entscheiden sich für Boomi aufgrund seines ganzheitlichen Ansatzes für die Verbindung, Orchestrierung und Verwaltung komplexer Architekturen im Zeitalter datenzentrierter Unternehmen.

Mit über 20.000 Kunden sowie einem weltweiten Netzwerk aus mehr als 800 Partnern verfügt Boomi über einen der größten Zusammenschlüsse von Global System Integrators (GSI) im Bereich iPaaS.

Boomi, ein führendes Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gibt die Gewinner der EMEA Partner Awards 2022 bekannt, die anlässlich des EMEA Partner Summits von Boomi in Amsterdam bereits geehrt wurden. Zu der Veranstaltung kamen mehr als 300 Teilnehmer der verschiedenen Boomi-Partner aus der gesamten Region, um zu lernen, zu netzwerken und bewährte Best Practices auszutauschen. Boomi nutzte das Event außerdem, um seine Partner für ihre innovative Arbeit zu würdigen.

"Unsere Partner sind vertrauenswürdige und strategische Berater. Sie sind führend in ihrem Bereich, in der digitalen Transformation und Innovatoren im Bereich der Cloud-Infrastruktur", sagt Derek Thompson, Vice President of Business Development EMEA bei Boomi. "Sie lösen Probleme und setzen die Technologie von Boomi Tag für Tag proaktiv ein. Es ist uns eine Ehre, die Arbeit, die sie im vergangenen Jahr geleistet haben, zu würdigen."

"Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen bei der Transformation ihrer Geschäftsprozesse, um ihre strategischen und operativen Ziele zu erreichen. Das Thema Integration steht daher ganz oben auf der Agenda von CIOs und CDOs", ergänzt Jason Newman, Partner Integration Services bei Deloitte UK. "Wir sind stolz darauf, unseren Kunden innovative Lösungen für komplexe geschäftliche Herausforderungen zu bieten. Diese Auszeichnung ist ein starker Beweis für die hochqualifizierten und talentierten Mitarbeiter im Deloitte Integration Services Team und für die starke Partnerschaft mit Boomi."

Zu den diesjährigen Gewinnern der EMEA Partner Summit Awards gehören:

Innovative Project of the Year

Global Systems Integrator (GSI): Accenture

Accenture Systems Integrator (SI): IntegrationWorks GmbH

Solution Partner of the Year

Global Systems Integrator (GSI): Deloitte

Deloitte Systems Integrator (SI): Cegeka

Individual Contributor Award: Mukesh Gehlot, CEO, NeosAlpha

Besondere Auszeichnung:

Isto Kaitosaari, CTO, Integrations Group

Guillaume Rozier, Associate Partner, Fekra

Sales and Marketing Campaign of the Year: Gambit

Services Partner Of The Year: Viseo

Besondere Auszeichnung: B-Flow Onepoint Consulting



Emerging Markets Partner of the Year: Xitricon

Rising Star: Syscons

"Als Partner von Boomi freuen wir uns über diese Anerkennung", sagt Mukesh Gehlot, CEO von NeosAlpha. "Das Engagement von Boomi für seine Partner und den Erfolg seiner Kunden übersteigt alle Erwartungen."

Boomi hat vor kurzem sein Partner Resource Center erweitert, um seinen Partnern informative Inhalte zu bieten. Mithilfe des Partner Finders können Partner ihre Services für Endnutzer anbieten. Darüber hinaus hat Boomi die Programmanforderungen vereinfacht und transparente Prozesse für das Onboarding von Partnern geschaffen. Zusätzlich hat Boomi die Anforderungen für Akkreditierungen und Zertifizierungen rationalisiert.

Boomi wird seit acht Jahren in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant in der Kategorie "Enterprise Integration Platform as a Service" (EiPaaS) gelistet.

Als führendes, globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen mit mehr als 20.000 Kunden verfügt Boomi über eine wachsende Anwender-Community mit über 100.000 Mitgliedern, ein weltweites Netzwerk von mehr als 800 Partnern und eine der größten Zusammenschlüsse von Global System Integrators (GSI) im Bereich iPaaS, zu denen unter anderem Accenture, Deloitte, SAP und Snowflake sowie die drei größten Cloud-Anbieter Amazon Web Services, Google und Microsoft gehören.

Boomi wurde zudem kürzlich mit dem Gold Globee Award in der Kategorie Platform as a Service (PaaS) ausgezeichnet und hat eine 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide erhalten, einer Übersicht der besten Partnerprogramme von branchenführenden Technologieanbietern, die innovative Produkte und flexible Dienstleistungen über den IT-Channel anbieten. Die Cloud-native Low-Code-Plattform von Boomi hilft Unternehmen aller Branchen, Datenanwendungen zu verbinden, Arbeitsabläufe zu optimieren und ein integriertes Kundenerlebnis zu schaffen.

Um mehr über eine Partnerschaft mit Boomi zu erfahren oder einen Partner aus dem globalen Ökosystem von Boomi zu finden, besuchen Sie https://boomi.com/partners/.

Über Boomi

Boomi verbindet mit seiner Cloud-basierten, einheitlichen und transparenten Plattform schnell und einfach alles im digitalen Ökosystem. Die von Boomi entwickelte Integration Platform as a Service (iPaaS) wird von mehr als 20.000 Kunden weltweit für Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und niedrigeren Gesamtbetriebskosten geschätzt. Als Pionier im Bereich der intelligenten Datennutzung ist es das Ziel von Boomi, Kunden und Partnern die schnelle und einfache Erfassung von Daten, das Verwalten und Orchestrieren zu ermöglichen. Anwendungen, Prozesse und Menschen werden sinnvoll integriert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com.

