RIGA (dpa-AFX) - Lettland hat dem Beitritt von Finnland und Schweden zur Nato zugestimmt. Das Parlament in Riga billigte am Donnerstag einstimmig entsprechende Gesetzesvorschläge. Staatspräsident Egils Levits begrüßte die Entscheidung und rief die Nato-Verbündeten dazu auf, ebenfalls diesen Schritt zu unternehmen, damit die sogenannten Beitrittsprotokolle in Kraft treten können.

Finnland und Schweden hatten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die Aufnahme in das westliche Verteidigungsbündnis beantragt. Bisher waren die beiden nordischen Staaten neutral. "Der Beitritt dieser Länder zur Nato wird nicht nur die Sicherheit des Ostseeraums und der Ostflanke erhöhen, sondern die Sicherheit ganz Europas und der Nato stärken", sagte Levits.

Lettland ist nach Estland der zweite Baltenstaat, der dem Nato-Beitritt von Finnland und Schweden ratifiziert hat. In Litauen will das Parlament dies in der kommenden Woche tun. Auch Deutschland hat der Nato-Norderweiterung bereits zugestimmt./awe/DP/he