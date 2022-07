Deutlich gestiegene Rezessionsängste und ein heraufziehender Gas-Schock in Deutschland setzten heute dem Investorensentiment am deutschen Aktienmarkt zu. Dazu gesellten sich Erwartungen einer Zinserhöhung von 100 Basispunkten durch die US-Notenbank in diesem Monat. In der Summe gaben die Märkte daraufhin deutlich nach. Bei den Einzelwerten fiel Varta auf ein wichtiges Unterstützungsniveau zurück, und auch bei der Aktie der Commerzbank steigt die Nervosität. Zudem stürzt Aktie von Novavax trotz der FDA-Notzulassung für seinen Corona-Impfstoff ab. ...

